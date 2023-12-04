"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق منزل في مدينة قنا دون إصابات

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في منزل بمنطقة الزبيدي في مدنية قنا، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في منزل بمنطقة الزبيدي التابعة لمدينة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.