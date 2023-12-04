اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:34 م
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"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق منزل في مدينة قنا دون إصابات

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:11 م
"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق منزل في مدينة قنا دون إصابات حريق منزل - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في منزل بمنطقة الزبيدي في مدنية قنا، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في منزل بمنطقة الزبيدي التابعة لمدينة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.






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الحماية المدنية

محافظة قنا

اخبار قنا




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