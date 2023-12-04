اليوم السابع
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الجبير: العالم يسير بالاتجاه الصحيح لمواجهة تبعات التغير المناخي

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:00 م
الجبير: العالم يسير بالاتجاه الصحيح لمواجهة تبعات التغير المناخي وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير
أ ش أ

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أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أهمية التعاون وتبادل المعارف والحوار المفتوح، وإشراك مختلف وجهات النظر، لإيجاد حلول فعالة لمجابهة تحديات المناخ، مشيرًا إلى أن العالم يسير بالاتجاه الصحيح من حيث التعاون والحوارات البناءة، ورسم الخطط والسياسات الطموحة، لتحقيق الهدف خصوصاً في ضوء توفر التقنيات والموارد اللازمة لمجابهة هذا التحدي العالمي.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال مشاركة الجبير - عبر الاتصال المرئي - كمتحدث في جلسة حوارية مصاحبة لفعاليات إطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في نسخته الثالثة، الذي يعقد على هامش مؤتمر المناخ COP 28 في مدينة دبي.


واستعرض الجبير نهج المملكة الشمولي، لمواجهة تحديات المناخ بما في ذلك إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وإطلاق ما يزيد عن 80 برنامجًا، وتعهد المملكة بمبلغ 186 مليار دولار لتنفيذ ذلك، مؤكدا أن المملكة ستستمر بالبحث عما يمكن عمله من أجل المناخ.







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