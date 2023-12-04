الاتحاد الأوروبي: مساعٍ لتلبية طلبات عراقية لتسليم مطلوبين في أوروبا

وكالات

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الأحد، تنفيذ آلية تعاون مع العراق لمحاربة الفساد عبر اتجاهين، فيما كشفت عن مساعٍ لتسليم المتهمين العراقيين المطلوبين إلى بلدهم بالتواصل الرسمي بين الحكومة العراقية ونظيراتها في الدول الأوروبية.

وقال رئيس البعثة السفير توماس سايلر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك آلية تعاون مع العراق لمحاربة الفساد عبر اتجاهين: الأول التواصل مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء للحديث عن الحرب على الفساد والنتائج المتحققة والخطوات المستقبلية للحد من الفساد، فيما يتضمن الاتجاه الثاني التواصل مع الجهات الدولية العاملة في العراق مثل الأمم المتحدة لدعم العراق بالخبرات البشرية والتقنية وخاصة المتعلقة بالتجربة الأوروبية في محاربة الفساد".

وحول تسليم المطلوبين العراقيين المتواجدين في أوروبا أكد سايلر، "السعي بهذا الشأن لتحقيق الأهداف المرجوة خاصة وأن قضية تسليم المطلوبين لا تتعلق فقط بالعراق بل هنالك بلدان أخرى".

وأشار إلى "وجود تواصل بين الدولة العراقية والحكومات الأوروبية لتسليم المطلوبين".