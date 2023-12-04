الإسكندرية تستعد للانتخابات الرئاسية.. 351 مقرا انتخابيا و35 للوافدين.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

انتهت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، من الاستعدادات والتجهيزات النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الاستعدادات لجاهزية محيط المدارس التي بها مقار اللجان الانتخابية.

وقامت أحياء الإسكندرية، بالانتهاء من تجهيز مقرات اللجان بالمدارس، حيث تم رفع كفاءة الإنارة بالشوارع بمحيط المدارس التى بها مقار اللحان الانتخابية، كما شنت أحياء الإسكندرية حملات لنظافة ورفع المخلفات من الشوارع المحيطة باللجان.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال اللواء محمد الشريف، إن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أنه تم التشديد على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.

والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

وحث محافظ الإسكندرية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وأكد الشريف أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، وضع خطة لكل الادارات للمشاركة بخطة التأمين الطبي لتشمل الخدمات العلاجية والوقائية والرعايات العاجلة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.

وأكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، على التعاون من أجل تيسير عملية اقتراع كبار السن وذوى الهمم من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية.



الاحياء تكثف حملات النظافة 6



انارة اللجان الانتخابية



تجهيز المدارس



تجهيز المقرات الانتخابية5



حملات النظافة حول اللجان 7



رفع المخلفات 4



رفع كفاءة الاضاءة 1