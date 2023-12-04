اليوم السابع
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اجتماع عاجل لمجلس إدارة الحرب الإسرائيلي فى تل أبيب

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 10:21 م
اجتماع عاجل لمجلس إدارة الحرب الإسرائيلي فى تل أبيب مجلس الحرب الإسرائيلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أفادت مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة الحرب على قطاع غزة يعقد الآن اجتماع عاجل في تل أبيب

وأشار المكتب في بيان، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحضر جلسة مجلس الوزراء لإدارة الحرب في كيريا بتل أبيب.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حربها العدوانية على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، وقتلت ما يقرب من 20 ألف شخصا بينهم ما يزيد عن 70% من الأطفال والنساء.

كما بدأت قوات الاحتلال استئناف العمليات العسكرية البرية فى قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضية، بعد أيام من الهدنة الإنسانية التى أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية.







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