اتحاد الجمعيات الأهلية: غرفة عمليات للرد على استفسارات الانتخابات الرئاسية

كتب مدحت وهبة

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي استمرار العمل من خلال غرف العمليات بجميع المحافظات التابعة له والتحالف الوطني للعمل الأهلي لتقديم كافة المعلومات للمواطنين لمساعدتهم للوصول الي الجان الانتخابية مع تقديم كافة أشكال الدعم للناخبين حيث تقوم بالرد على مدار الساعة على كافة الاستفسارات التي ترد اليها عن العملية الانتخابية سواء من خلال غرفة العمليات المركزية او الغرف الفرعية بالمحافظات وتقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.

كما يقوم التحالف الوطنى بعقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لاهمية اختيار القيادة التي تعمل علي حماية وبناء مصر ومستقبل الاجيال القادمة وتأييدها بالانتخابات الرئاسية المقبلة.