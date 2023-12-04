إعلام فلسطيني: تعزيرات إضافية من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

رامى محيى الدين

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن هناك تعزيرات إضافية من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزةقد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.