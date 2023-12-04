إعادة رفات جندي كوري جنوبي لوطنه بعد 80 عاما من مقتله فى الحرب العالمية

وكالات

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إنه تم نقل رفات جندي كوري جنوبي تم تجنيده قسراً خلال الحرب العالمية الثانية إلى وطنه الأحد، بعد 80 عامًا من مقتله أثناء القتال، حسبما ذكرت الحكومة.

تم التعرف على رفات تشوي بيونغ يون، الذي قُتل خلال معركة في تاراوا، كيريباتي، عام 1943، بالتعاون مع وكالة المحاسبة بشأن أسرى الحرب والمفقودين أثناء القتال التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DPAA) في عام 2019.

وفقًا لـ DPAA، فقد أكثر من 1,000 من ضحايا التعبئة القسرية الكوريين حياتهم خلال المعركة. وكانت كوريا تحت الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945.

وسعت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية إلى إعادتهم لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن بسبب إغلاق حدود كيريباتي وسط جائحة كوفيد-19.

وسيتم نقل رفات تشوي إلى مسقط رأسه في يونغغوانغ بإقليم جولا الجنوبي، ودفنها هناك. وتخطط الحكومة لإقامة حفل تأبيني لتشوي في البلدة اليوم الاثنين.

وقال تشوي غيوم سو، نجل تشوي، إنه "سعيد للغاية" لأنه تمكن أخيرًا من دفن والده.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 81 عاماً: "سمعت أن والدي قُتل أثناء القتال بعد عام من تجنيده قسراً في تاراوا، والآن بعد 80 عاماً، أستطيع أن ألتقي به بأعجوبة حتى لو كان ذلك من خلال رفاته".