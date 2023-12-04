إطلاق مبادرة "أنت الحياة" غدا بقرية العمار الكبرى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية العمار بطوخ غدا الموافق 5 من شهر ديسمبر، للمشاركة في مبادرة "أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة ، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، وبالتنسيق مع الدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ.

وتضم مبادرة "انت الحياة"، قوافل طبية ومساعدات للغارمين وأنشطة ثقافية، وامتحانات فورية لشهادة محو الأمية ومسرح أطفال وورش عمل حرفية وأنشطة رياضية وجلسات توعية، حيث تقدم كل هذه الخدمات بالمجان لأهالي قرية العمار الكبري بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.