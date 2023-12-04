اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 08:36 م
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إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 07:51 م
إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من  مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارة كفر شكر وبنها.
 
وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب المنشأة الكبرى، ميت الدريج، كفر على شرف الدين، كفر رضوان، جمجرة الكبري، كفر سعد، أتريب، تبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.
 
أما مراكز شباب المنشأة الصغرى، كفر عامر، ميت راضي، مغلقين في أوقات العمل الرسمية، وأشار الصبروط إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.






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