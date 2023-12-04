جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وجدد بلينكن، خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره القطري، امتنانه لشراكة قطر وجهودها الحاسمة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس وتطبيق الهدنة الإنسانية الأخيرة في غزة.



