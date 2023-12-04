أهالى قرية أبو الشقوق بالشرقية ينظمون مؤتمرا لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم أهالى قرية أبو الشقوق مركز كفر صقر محافظة الشرقية مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسى، عبد الفتاح السيسى ودعمه بحضور السيد بسيونى عمدة قرية أبو الشقوق وجمال الباز وأسامة زكريا أمين حزب مستقبل وطن بكفر صقر والدكتور إبراهيم صالح أمين التنظيم والمهندس رشدى رويشد من قبيلة عرب الرواشدة.

وحرص الحضور على رفع الأعلام المصرية، وصور المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مرددين هتافات" بنحبك يا ريس..بنحبك يا سيسى "، وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وقال أسامة النادى أمين حزب مستقبل وطن بكفر صقر، أن الشعب المصرى سوف يضرب أروع الأمثلة فى الخروج للجان الاقتراع لأنه بذلك يدافع عن هويته المصرية والعربية خاصة وأن المرحلة الحالية تشهد طفرة نوعية فى العديد من المجالات والذى يتجلى واضحا امام الجميع من خلال انشاء واقامة المشروعات الكبرى بالبنية التحتية وبناء مدن جديدة تعكس مدى التحضر والرقى للشعب المصرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتوجه السيد بسيونى عمدة قرية أبو الشقوق الحضور بالتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من أجل رد الجميل واستمرار مسيرة الأمن والأمان واستكمال النهضة الشاملة التى امتدت إلى أرجاء مصر وإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصرى قادر على اختيار رئيسه لأنه قادر على الدفاع عن مصر وأرضها ولولاه ما كانت مصر باقية.



حضور نسائى كثيف



حضور المؤتمر



عدد من الحضور



