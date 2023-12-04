أسواق حضارية جديدة بمدن الجيزة لتحسين الخدمات ومواجهة الباعة الجائلين.. صور

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة، توسعًا في الأسواق الحضارية والنموذجية، لتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع خدمية لبيع منتجاتهم بشكل حضارى ولائق بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين، كان آخرها سوق السمك الحضاري بالمنيب بحي جنوب الجيزة، والذي تم تشغيله شهر مايو الماضي، وسوقا راشد المراغي وأحمد إبراهيم بحي بولاق الدكرور، والمقرر تشغيلهما خلال الفترة القادمة.

وتواصل المحافظة خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة الأسواق بالمراكز والمدن، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ما يحتاجونه من سلع ومنتجات بالشكل اللائق والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من فوضى وعشوائية وإعاقة للحركة المرورية، حيث اقتربت من تشغيل السوق الحضاري الجديد بمركز ومدينة العياط، وسوق ابن حزم في مركز ومدينة البدرشين، واللذان يشهدان أعمال التشطيبات النهائية.

ونفذت محافظة الجيزة سوق العياط الحضاري الجديد على مساحة 3700م2، تضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، أما سوق ابن حزم في مدينة البدرشين، والذي يضم حوالي 145 باكية بيعية، فتم تطويره ورفع كفاءته ومراعاة البنية التحتية له وتجهيزه بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى ووسائل الحماية المدنية والإطفاء.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى وبالمواصفات المحددة ومراجعة جميع الأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية قبل الاستلام من الشركات المنفذة، مشددًا على ضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لتعظيم الاستفادة من الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.