أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 4-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 4-12-2023.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: طاقة عربية، والألومنيوم العربية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبي انفستمنتس القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتنمية للاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وإعمار مصر للتنمية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعامة للصوامع والتخزين، والعربية لإدارة وتطوير الأصول.

البورصة تربح 39 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.85%، والعرب على 9.72%، واستحوذت المؤسسات على 76.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 23.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 406.8 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 126.6 مليون جنيه، 337 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 6448 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 12.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 15.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.88%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.26%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 20.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 58.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 33.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.68%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 4.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.54%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سببينالكس) بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 19.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.