5 معلومات لا تعرفها عن الدواجن.. مناسبة للعديد من الأنظمة الغذائية

كتبت أسماء نصار

‎تمثل الدواجن أحد المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ونمو جيد، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر البروتين أساسيًا لبناء وإصلاح الأنسجة وتعزيز وظائف الجسم المختلفة، مثل نمو العضلات وتقوية العظام وتعزيز جهاز المناعة لذلك فهو تلعب الدواجن دورًا مهمًا كمصدر رئيسي للبروتين في النظام الغذائي للعديد من الأشخاص.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية الدواجن كمصدر للبروتين:

1- تتميز بقيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة مثل الفيتامينات والمعادن .

2- يتميز البروتين الموجود في الدواجن بسهولة هضمه وامتصاصه في الجسم وهذا يعني أنه يمكن للجسم استخدامه بشكل فعال لبناء وتجديد الأنسجة وتلبية احتياجات البروتين اليومية.

3- تحتوى الدواجن على نسبة أقل من الدهون وهذا يعني أنه يمكن الاستمتاع بالفوائد الغذائية للبروتين دون زيادة كبيرة في استهلاك الدهون المشبعة التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر.

4- الدواجن من المصادر الغذائية المناسبة للعديد من الأنظمة الغذائية المختلفة فهي توفر خيارات منخفضة الدهون لمن يسعون لخفض استهلاك الدهون و يتبعون نظامًا غذائيًا غير نباتي.

5- الدواجن من المصادر البروتينية التي تتمتع بقيمة اقتصادية جيدة فهي عادة متاحة بأسعار معقولة وقابلة للشراء بسهولة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من الأشخاص.