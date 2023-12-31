اليوم السابع
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‫وزير الزراعة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:04 ص
‫وزير الزراعة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصريين كل خير وسعادة وتقدم.
 
وتقدم القصير، بكل التهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعادة ورخاء على مصر والمصريين جميعا، وعلى الأمتين العربية والاسلاميه فى ظل القياده السياسه الحكيمه لمصرنا العزيزة.
 
ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الأداء، والتغلب على كل التحديات والمشاكل التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر ايجابيه تصب فى رفع مستوى منظومه الامن الغذائي.
 






وزير الزراعة

الاقباط

عيد الميلاد

القطاع الزراعى



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