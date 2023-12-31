يوفر مصروفاته ببيع الخس.. قصة طالب جامعي من ذوي الهمم يتحدى إعاقته بالعمل..فيديو

لا يخجل من زملائه المترددين عليه أثناء عمله في بيع الخس ولكنه يضرب مثالا للصبر والمثابرة ونموذج للطالب المكافح الذي يساند أسرته ويدعم والده الذي يعمل في الزراعة، فيخرج الشاب في كل صباح مع والده إلى الزرع ويجني محصول الخس الذي يقوم والده بزراعته ثم يذهب به إلى مكان قريب من جامعة جنوب الوادي وهو المكان الذي يدرس فيها الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الآداب ويتواجد من منتصف اليوم إلى نهايته يقوم ببيع الخس ثم العودة محملًا بالرضا والرزق من ذلك العمل الذي يتزامن مع دراسته.

"تحديت الإعاقة بالعمل وأساعد أسرتي وأوفر نفقاتي" بهذه الكلمات يتحدث محمد رجب، طالبة بكلية الآداب عن إعاقته منذ الصغر الحركية وكيف تغلب عليها وحولها إلى دافع وإصرار لمواصلة العطاء دراسيا وعمليا، حيث التحق بالثانوية العامة وحصل على مجموع أهله لدخول كلية الآداب وفي تلك الأثناء كان يعمل مع والده لتوفير نفقات الأسرة ومساعدته، وبعد الالتحاق بالدراسة لم يكتفي بالتواجد في الجامعة لكنه قرر أن يعمل أيضًا دون الاعتماد على أسرته، فيزرع الشاب محصول الخس ثم يقوم ببيعه ويرافقه أحد الصبية من جيرانه وأقاربه.

قال محمد رجب، إن فكرة عمله في بيع الخس أو الأشياء الأخرى جاءت من منطق المسئولية التي يشعر بها تجاه أسرته ووالده ومساندتهم في توفير مصروفات المنزل وكذلك مصروفاته الدراسية، لذلك قرر أن يعمل وهو في عمر مبكر مع والده في الزراعات وكذلك في بيع منتجات بالقرب من منزله، لافتًا أنه بعد التحاقه بالكلية وحصوله على مجموع مناسب في الثانوية العامة لم يتخلى عن عمله وقرر استكمال مشواره أيضًا واستقل التروسيكل الخاص به وتواجد في مكان بالقرب من جامعته في مدينة قنا.

وأوضح رجب، أن يومه يبدأ بعد الفجر حيث يذهب مع والده إلى الأرض الزراعية في الساعة الخامسة صباحًا ثم يقوم يجني محصول الخس بشكل يومي من الأرض واستقلال التروسيكل والتوجه به إلى المكان الذي عرفه الزبائن ويترددون عليه، ويتواجد على مدار اليوم أو منتصفه وذلك مع الاهتمام بدراسته والمذاكرة، مشيرًا إلى أن تعامل الزبائن معه يتسم بالود والمحبة كما أن العديد من الأشخاص يترددون عليه بعد مشاهدته على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتابع محمد رجب، أن يمتلك موهبة الشعر كتابة وإلقاء منذ وقت طويل وشارك في مسابقات عديدة داخل الجامعة وخارجها ودائما ما يحول إعاقته إلى دافع وأمل يساعده على المواصلة واستكمال العطاء، موجها رسالة للشباب أن عليهم بالعمل والصبر وأن الله يوصي بذلك واستغلال طاقتك في ذلك العمل دون النظر إلى الأشخاص أو حديثهم السلبي.