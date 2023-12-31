وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد ختام مبادرة "فن احتواء الآخر.. كلنا ذوي احتياجات خاصة"

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ختام فاعليات مبادرة "فن احتواء الآخر.. كلنا ذوي احتياجات خاصة"، إحدى المبادرات التي أطلقتها المديرية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وفى ضوء رؤية الوزارة 2024/029 وتحقيقاً لأهداف التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بطلاب الدمج وأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمات المميزة لهم، للنهوض بكافة الأطياف المختلفة للمجتمع، وعدم تهميش دور أي مواطن من منطلق الاستفادة من قدرات الجميع فكلنا ذوى احتياجات خاصة، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030.

تضمنت الاحتفالية فقرات للطلاب والأطفال من ذوي الهمم من مدارس إدارة رياض التعليمية، جاء ذلك بإشراف إدارة التخطيط والمشروعات بقيادة الدكتورة عزة الاشوح مدير الإدارة، ووفيه علام، مسئول المشروعات بالمديرية، ومحمود عبدالمنعم، مسئول الخطة بالمديرية.

ونفذت هذه المبادرة بمدارس إدارة الرياض بحضور كل من مصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وحسن بسيوني، مدير إدارة الرياض التعليمية، وحسن الزهيري، وكيل الإدارة، والسيد بلتاجي، رئيس مجلس الأمناء بالادارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ونوال صالح، رئيس القسم بالادارة، وسحر ابوسمرة، مسئول الخطة ، وروساء الأقسام بالادارة، ومديري المدارس المشاركة، وذلك بمدرسة الدكتور الدمرداش للتعليم الاساسي.

وعلى جانب آخر، أجرى محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ مقابلات مع المتقدمين، لتسيير الأعمال لوظائف الإدارة المدرسية "مدير مدرسة - وكيل مدرسة"، للإدارات التعليمية المختلفة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بحضور كل من الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والادارية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.



تكريم عدد من المتميزين



طالب يعبر عن مبادرة احتواء الاخر كلنا ذوي احتياجات خاصة



وكيل تعليم كفر الشيخ والأطفال من ذوي الهمم



وكيل تعليم كفر الشيخ يستمع لطفل من ذوي الهمم