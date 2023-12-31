اليوم السابع
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وزير الرى يصل المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات.. صور

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:46 ص
وزير الرى يصل المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات.. صور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بمكتبه بالديوان العام، تأتى هذه الزيارة على هامش بحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذى وسير العمل بعدد من المشروعات والملفات الهامة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لرى المنوفية، والمهندسة أمل محمد رئيس الإدارة المركزية لرى الغربية.

ورحب المحافظ بوزير الموارد المائية والرى، مؤكدا حرصه على تعزيز واستمرار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الموارد المائية لتعظيم سبل الإستفادة من أملاك الرى فى إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لإستراتيجية التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب وزير الرى عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنوفية، مثمنا جهود محافظ المنوفية فى دعم خطط الوزارة وتقديم كافة التسهيلات فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والحيوية بما يحقق خطط الدولة واهداف التنمية المستدامة، وعقب اللقاء سيقوم الوزير بتفقد مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بشبين الكوم، كما سيتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات الوزارة بنادى نقابة المهندسين بشبين الكوم.

 

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