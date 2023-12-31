اليوم السابع
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وزير الرى: خطة زمنية لتأهيل المنشآت المائية قبل موسم الصيف

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:36 ص
وزير الرى: خطة زمنية لتأهيل المنشآت المائية قبل موسم الصيف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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‫ قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه تم اعداد إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية "البوابات والهدرات والبدلات - الاهوسة - قناطر الحجز - الكبارى - السحارات - مصبات النهاية - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات" الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى 47 ألف منشأ مائى .
 
أضاف سويلم أنه تم تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقاً للإحتياجات الفعلية للترعة .
 
وأوضح سويلم أنه تم إعداد خطة زمنية لتأهيل هذه المنشآت المائية وخاصة البوابات مع البدء في إجراءات تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الإحتياجات لعام 2024 ، مع تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كافة مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة المعنية ، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة ، وإعداد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين لتنفيذ أعمال الصيانة أو للإشراف على تنفيذ العمليات ، وإعداد نموذج موحد لأعمال رفع كفاءة البوابات ، وتحديد المواصفات الفنية الملائمة بما يضمن رفع كفاءه تشغيل البوابات و خفض تكاليف الصيانة الدورية .
 






وزير الرى

المنشات المائية

فصل الصيف

الترع



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