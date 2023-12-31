وزير الرى: تطهير 117 مخر سيل بأطوال ‫318 كيلو متر

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه يتم سنوياً تطهير 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق .

وأضاف أن الاجراءات الموسمية للتعامل مع فصل الشتاء تتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وأوضح أن الوزراة تتابع من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة .

وأشار إلى أنه يتم رفع درجة الجاهزية بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا والتوسع والمياه الجوفية بالمحافظات لضمان المتابعة المستمرة لشبكة الترع والمصارف والحفاظ على المناسيب الآمنة بها، وضمان جاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ ، وجاهزية منشآت الحماية من السيول ومتابعة تطهير مخرات السيول.