اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الجيوش الفرنسى يتوجه اليوم إلى حاملة الطائرات "ديكسمود" لعلاج مصابى غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:31 م
وزير الجيوش الفرنسى يتوجه اليوم إلى حاملة الطائرات "ديكسمود" لعلاج مصابى غزة وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو
أ ش أ

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يتوجه وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الأحد إلى متن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية (ديكسمود) والتي رست عند ميناء العريش، حيث يتم علاج مصابي غزة. 


ومنذ وصولها إلى ميناء العريش بمصر، في 27 نوفمبر الماضي، تستقبل حاملة طائرات الهليكوبتر الفرنسية مدنيين مصابين جراء القصف في قطاع غزة (ما بين 5 و20 مصابا في اليوم، وفقا لمصادر طبية). 


وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا هي القوة الغربية الأولى التي تقدم خدمات للرعاية الصحية بالقرب من قطاع غزة، مشيرة إلى أن معظم المدنيين الذين تم علاجهم يعانون من أمراض خطيرة.


وترسو "ديكسمود" على بعد نحو 50 كيلومترا من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وتتضمن حاملة الطائرات التي تعمل كمستشفى غرفتي عمليات و40 سريرا وأكثر من 80 من مقدمي الرعاية وأجهزة المسح الضوئي والتحليل، حسبما أشار سيباستيان ليكورنو عندما وصلت "ديكسمود" إلى مصر.







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