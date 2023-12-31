اليوم السابع
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وزير الأوقاف ينعى الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:20 م
وزير الأوقاف ينعى الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
 
وأكد لقد جاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء، ولابد من تحرك دولي يلجم شطط الاحتلال الغاشم حتى لا تستعر نار لا تبقي ولا تذر، وخالص عزائنا للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى، نسأل الله العلي العظيم أن يحرر أقصانا من دنس المحتلين وأن يرده إلينا ردًّا جميلا عاجلا غير آجل. 
 
 






يوسف سلامة

خطيب الاقصى

فلسطين

غزة



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