اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة النقل توفر أتوبيسات وأماكن انتظار للسيارت بمحطات القطار الكهربائي الخفيف

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:00 م
وزارة النقل توفر أتوبيسات وأماكن انتظار للسيارت بمحطات القطار الكهربائي الخفيف أماكن انتظار للسيارت بمحطات القطار الكهربائي الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل توفر أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر والعكس، كما توفر أماكن إنتظار للسيارت بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT
 
وفى السياق يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة
 
- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا
 
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45
 
 أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي
 
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا
 
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء
 
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور
 
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور
 
وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور
 
الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.
 
 
 






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