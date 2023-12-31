ننشر مواقيت الصلاة الأحد 31/12/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:27

الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 2:48

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:28