ننشر مواقيت الصلاة الأحد 31/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 46: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:27
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 2:48
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 2:41 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:38 م
وقت صلاة المغرب 4:58 م
وقت صلاة العشاء 6:18 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 50: 2
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:28
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