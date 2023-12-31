اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ميناء رفح البرى يستقبل 8 جرحى فلسطنيين من قطاع غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:44 ص
ميناء رفح البرى يستقبل 8 جرحى فلسطنيين من قطاع غزة ميناء رفح البرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء، 8 جرحى فلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات، إلى جانب إدخال شاحنات مساعدات إنسانية ووقود للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في شمال سيناء - اليوم الاحد إنه تم التنسيق لاستقبال 8 جرحى فلسطينيين من مستشفيي ناصر والأقصى في قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية برفقة 9 مرافقين لهم.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق أيضا لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 65 فلسطينيًا، إلى جانب استقبال 145 شخصا من أصحاب الجوازات المصرية.







ميناء رفح

فلسطين

دعم فلسطين

الأوضاع فى فلسطين

غزة

العدوان على غزة

العدوان على قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة