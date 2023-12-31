موجز الصحة.. أهم أخبار الصحة والأسرة على مدار الساعات الماضية

كتبت إيناس البنا

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عدداً من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وشملت أهم خبار حصاد العام فى مجال الصحة، بجانب عرض طرق الوقاية أثناء الاحتفالات بالعام الجديد لتجنب التقاط أي عدوى، مع نصائح طبية للحفاظ على عينك أثناء استخدام الألعاب النارية، وطرق الوقاية من نزلات البرد المتكررة لتجنب التهاب الأذن الوسطى، بجانب أحدث العلاجات التي شملت استخدام أدوية السكر أحدث علاج لمرضي هبوط عضلة القلب.

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