اليوم السابع
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مطار القاهرة يشهد التشغيل التجريبى لأول شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد فى مصر

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:10 ص
مطار القاهرة يشهد التشغيل التجريبى لأول شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد فى مصر مطار القاهرة يشهد التشغيل التجريبي لأول شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد في مصر
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس، عن التشغيل التجريبي لأول شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد في مصر بمطار القاهرة الدولي. 
 
وقالت الشركة في بيان صحفي، أن إحدى كبرى الشركات الإعلانية الرائدة في مصر اختارت مطار القاهرة الدولي لتركيب وتشغيل شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد هي الأولي من نوعها في مصر وذلك بين صالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.
 
جدير بالذكر أن الشاشات ثلاثية الأبعاد تقدم حلولا إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرا ملحوظا علي المشاهد وتجذب انتباههم وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.
 
 






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