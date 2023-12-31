مركز التدريب القضائى يعقد ورشة "إشكالية تحقيق الدليل الرقمى".. صور

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان "إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة لمديري النيابات ومسئولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية.

وألقى المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة كلمة للمستشارين المشاركين في ورشة العمل، أَكَّدَ فيها على حرصه الشديد على مَدّ مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتى أصبحت إحدى سمات العصر الرقمى الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.

واستهلت الورشة بمحاضرة حول "الأدلة الجنائية الرقمية"، ألقائها المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات، وتلتها محاضرة حول "التعليمات المنظمة لعمل وحدة قضايا الجرائم الرقمية"، تفضل بإلقائها المستشار الدكتور تامر الشحات نائب رئيس الهيئة مدير وحدة قضايا الجرائم الرقمية، واختتمت ورشة العمل بمحاضرة "الجوانب القانونية والعلمية في الجرائم الإلكترونية"، ألقائها المستشار الدكتور رشدي محمد علي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.