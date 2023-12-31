محاكمات × 24 ساعة.. السجن لعصابة تقودها سيدة تخصصت في سرقة الشقق السكنية

شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، تأجيل محاكمة المتهم بابتزاز فتاة بالجيزة، والسجن لتشكيل عصابى تقودة سيدة شرع فى قتل مواطنين أثناء سرقتهما بقصر النيل.

ابتزاز

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 18 يناير المقبل.

سرقة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة، شرع فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما بالسجن 3 سنوات.

قتل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها فى حدائق القبة، لجلسة 14 يناير.

إحالة للمفتي

أحالت محكمة جنايات الأقصر، 3 متهمين لقيامهم بقتل مواطن أثناء محاولتهم سرقة ماشيته، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.