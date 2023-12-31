محافظ بنى سويف يشهد تسليم 700 أسرة مشروعات المرحلة الثانية من برنامج فرصة

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن ،لتسليم مشروعات المرحلة الثانية بقيمة 17.5 مليون جنيهاً لعدد 700 أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"،ضمن برنامج"فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.

حضر الاحتفالية،التي أقيمت بقاعة نادى الإدارة المحلية كورنيش النيل : الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ممدوح حلمي، الأستاذ ربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف.

وخلال الفعالية،استمع المحافظ لشرح موجز عن المشروعات المنفذة ضمن البرنامج ،وتضمنت مشروعات تنموية صغيرة في مختلف المهن الحرفية والمجالات(نجارة ، سباكة ، كهرباء ،حدادة ، حياكة " خياطة" ، إنتاج حيواني ، بقالة ..) ،حيث قدم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الصغيرة من المستفيدين من البرنامج "فرصة" الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج" بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.

كما جدّد المحافظ شكره وتقديره للجمعيات الشريكة على جهودها في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي ، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجاً ،موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان التي تعد من الكيانات الأهلية الرائدة والسباقة في مجال العمل التطوعي وصاحبة الآيادي البيضاء وبالبصمة المميزة في سجل العمل الخيري ، لاسيما وأنها احد أبرز وأول الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ، تلك الوثيقة التي كانت بني سويف صاحبة السبق في إطلاقها ، لتنظيم وتوحيد وضبط آليات وخطط عمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني ، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات ، في ظل الظروف الحالية ،في توفير دخل ومصدر رزق بالحلال للمستفيدين ،وتحويل سلوكهم من الحماية والاتكالية إلى الاستقلالية والإنتاج.

فيما أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، إلى أن مشروع " فرصة" أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولى ويهدف الى تنفيذ مئات من مشروعات التمكين الاقتصادى بمحافظة بني سويف من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة "، لافتة إلى أن اختيار المستفيدين يتم في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة ، وبناءً على دراسات ميدانية للتأكد من توافر مقومات و استمرارية المشروع ، بجانب المراجعة الميدانية بصفة دورية لأصحاب المشروعات للتأكد من استمراريته ونجاحه.

في حين أشار مديرا جمعية الأورمان، أن احتفالية اليوم " تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم" وبالتعاون والتنسيق مع التضامن، لتوزيع 700 مشروعاً تنموياً صغيراً لعدد 700 أسرة من الأولى بالرعاية ، بإجمالي مبلغ 17 مليون و500 ألف جينهاً، بواقع 25 ألف جنيهاً لكل أسرة أو مشروع "منحة لاتُرد" ،والتي تم تحويلها وضخها بحوالة بنكية على حسابات المستفيدين ، الذين قاموا بشراء وتجهيز ما يلزم لإقامة مشروعاتهم من خامات وعدد وأصول للمشروع "كل حسب احتياجات وطبيعة ونوعية المشروع " ، ضمن برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ،بحيث يكون المشروع مصدر دخل للفئات والأسر الأولى بالرعاية المدرجين ضمن برنامج تكافل وكرامة.