محافظ أسيوط يطلق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقى تكافل وكرامة

أسيوط-هيثم البدرى

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد، قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي برنامج تكافل وكرامة في سياق المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وهناء عبدالشافي مدير إدارة الرقابة والمتابعة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية.

واستقبل المحافظ أمام الديوان العام عدد 6 شاحنات محملة بكراتين وسلات مواد غذائية سيتم توزيعها على مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط بالقرى والمراكز وخاصة للأسر الأكثر ترددًا على الوحدات والمراكز الصحية في سياق المشروطية الصحية، طبقًا للأعداد التابعة لكل إدارة وحدة بالكشوف المرفقة، ويقوم المسئولين عن التسليم بمنافذ المديرية وإداراتها بالتأكد من مطابقة البيانات لكل مستفيد بين الكشف، وبطاقة الرقم القومي على أن تقوم لجان متابعة من مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية والتأكد من تسليمها لمستحقيها وفقًا للكشوف التي تم تجهيزها بالتنسيق مع ووزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصرى.

وقال المحافظ، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصاً بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية وتقديم خدمات أفضل لهم ضمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة داعيًا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتكاتف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، معبرًا عن سعادته للمشاركة في فاعليات ومبادرات تقدم يد العون للفئات المختلفة وتوفر لهم حياة كريمة وإدخال البهجة والسعادة موجهًا الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام على ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن.

وقام المحافظ، بتفقد شاحنات سلات الغذاء واستمع إلى شرح من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لمكونات السلة التي تتكون من أرز ومكونة وفاصوليا وزيت وعسل أسود وكاند بيف وجبنة.