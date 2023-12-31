محافظ أسوان: الضرب بيدٍ من حديد لمواجهة أي احتكار للسلع الغذائية

أسوان- صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أنه سيتم الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة من كل الجهات المعنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتوفير السلع المطابقة للمواصفات بأسعار مخفضة، والتصدى لكل أشكال الغش التجارى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسوان، أنه يتم المتابعة اللحظية لتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص باعتبار 7 سلع وهى "السكر، والأرز، وزيت الخليط، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن" من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة "8" من قانون حماية المستهلك، والصادر برقم 181 لسنة 2018 ، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.