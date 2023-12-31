محافظة الجيزة تضبط 5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لضبط أية مخالفات تتعلق بالممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى ذلك الإطار، شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع مباحث التموين عدد من حملات الرصد والمتابعة على أماكن عرض وبيع اللحوم بنطاق أحياء بولاق الدكرور و الهرم ومراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر.

وأكد اللواء أحمد راشد ، أن الحملات تأتي فى إطار حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على سلامة ما يتم تداوله من سلع ومواد غذائية بالأسواق لضمان الأمن الغذائى للمواطنين خلال أيام الاحتفالات.

وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى عن تمكن الحملات من ضبط 5 أطنان من المضبوطات، شملت 500 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومجهولة المصدر، كما تضمنت المضبوطات 4500 كجم لحوم ومصنعات لحوم و دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير 10 محاضر مخالفة بالحالات المضبوطة.