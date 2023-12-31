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مجلس النواب أقر 51 اتفاقية دولية خلال عام 2023.. اعرف التفاصيل

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:04 ص
مجلس النواب أقر 51 اتفاقية دولية خلال عام 2023.. اعرف التفاصيل حصام مجلس النواب
كتب نور على – كامل كامل

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أقر مجلس النواب (51) اتفاقية دولية بعد مناقشتها بشكل مستفيض خلال عام 2023، وكانت جميع هذه الاتفاقيات تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

 

حصاد المجلس
حصاد مجلس النواب 2023

وتنص المادة مادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي :" يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات.

ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.







مجلس النواب

اتفاقيات دولية

الاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب

الجريدة الرسمية

المعاهدات الدولية

رئيس الجمهورية




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