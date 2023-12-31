اليوم السابع
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ما لا تعرفه عن تأثير انخفاض الحرارة على محصول المانجو

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:00 ص
ما لا تعرفه عن تأثير انخفاض الحرارة على محصول المانجو محصور المانجو
كتبت أسماء نصار

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" المانجو "من أشهر الفواكه الاستوائية والمغذية في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة ، وتعد مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للمانجو في العالم، حيث تزرع مجموعة واسعة من الأصناف المميزة.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على تأثير انخفاض درجات الحرارة على جودة المانجو :
 
 
1- على الرغم من كونها من الفواكه الاستوائية إلا أنها تجود في درجة حرارة تتراوح بين 25 إلى 30 درجة مئوية، والحرارة من العوامل المؤثرة على جودة المحصول. 
 
2- نتيجة لانخفاض درجات الحرارة في الأعوام السابقة تذبذبت إنتاجية المحصول.
 
3- انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى موت الشتلات و احتراقات في الأوراق المتواجدة على الأشجار الكبيرة. 
 
4- تتحول الأفرع إلى اللون الرمادي وتتجعد ومن ثم تجف. نتيجة الصقيع تتجمد المياه في الجذور ويؤدي ذلك إلى موت الجذر وبالتالي موت الشجرة بأكملها. 
 
5- في حالة التزهير لا تتم عملية التخصيب. الانخفاض الشديد في درجات الحرارة يؤدي إلى حدوث إجهاض للأجنة.
 
 






المانجو

محصول المانجو

انخفاض الحرارة

درجات الحرارة




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