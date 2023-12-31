لو عايز تعدل رخصة محل عام فى الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

كتب محمود راغب

شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، حيث تسعى المحافظة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، والتي تشمل "خدمات المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل".

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام، وذلك على النحو التالي:

-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة تتيح للمواطنين العديد من الخدمات، أبرزها: (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).