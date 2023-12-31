لافروف: واشنطن ليست مستعدة بعد لإجراء حوار صادق على أساس احترام مصالح موسكو

وأضاف لافروف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأحد:" في نفس الوقت نعتقد أن الولايات المتحدة تخشى تدمير العلاقات مع روسيا الاتحادية بشكل كلي، فالبيت الأبيض لا يزال حذرًا من تدمير كل ما تبقى من العلاقات مع الكرملين".

وتابع وزير الخارجية الروسي:" من الواضح أن الأمريكيين غير مستعدين لإجراء حوار صادق على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح البلدين"، لافتا أنه من غير الممكن التوصل إلى صيغة للتعايش السلمي والتعاون في مجالات معينة إلا بعد أن تعترف واشنطن بمصالح روسيا الوطنية الأساسية وتبدأ في التفاوض بشكل جدي.

وأوضح لافروف أن الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة تنكر حقيقة وجود عالم متعدد الأقطاب وتواصل التفكير على أساس تفوقها وتفردها.