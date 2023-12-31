كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار للتجسس العام القادم

أحمد علوى

تقول كوريا الشمالية إنها تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء في تقرير الوكالة أنه "بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر اصطناعي للاستطلاع بنجاح في عام 2023، تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار استطلاع إضافية في عام 2024 لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة".

وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر وبثت صورا للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقواعد عسكرية أمريكية و"مناطق محددة" في كوريا الجنوبية.

وقد سبق هذا الإطلاق الناجح محاولتان فاشلتان في العام الماضي عندما تحطم صاروخها الجديد تشوليما-1 في البحر.

وأثارت هذه الخطوة حالة من التوتر في المنطقة ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

ولم تنشر بيونجيانج بعد أي صور من القمر الاصطناعي الجديد مما يجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر.