كوب مياه نظيف.. محطات المياه الحديثة فى كل مكان بسوهاج بتكلفة 4 مليارات جنيه

سوهاج - محمود مقبول

المياه واهبة للحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية لتطور الحضارة، ومصر من أوائل الدول التى وضعت خطة طويلة الأمد للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة هذه كلمات ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول المياه بمصر.

ومن هذا المنطلق وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات الخاصة بمياه الشرب على مستوى القرى والمراكز والمدن على مستوى محافظة سوهاج، الأمر الذى وفر بشكل كاف لكوب مياه نظيف لكل مواطن من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطن.

وفى عهد الرئيس السيسى وعلى مدار العشر سنوات الماضية أنطلقت مسيرة التنمية، وكان الاهتمام بمشروعات مياه الشرب من خلال محطات المياه، والخطوط الخاصة بها، وكذلك الوصلات المنزلية بتكلفه تجاوزت 4 مليارات جنيه.

ومن أهم مشروعات مياه الشرب كان إنشاء محطات مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 85 الف متر مكعب يوم، وتخدم 350 ألف نسمة، وومشروع محطة مياه شطوره السطحية بطهطا، والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم 300 ألف نسمة، ومشروع توسعات محطة مياه نيده السطحية بمركز أخميم، وتبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه، وتخدم 200 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا، وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه، وتخدم 14 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلته، وتبلغ تكلفتها 5 مليون جنيه، وتخدم 24 الاف نسمة، ومشروع محطة مياه فاوجلى بمركز ساقلته، وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، وتخدم 11 الف نسمة، ومشروع محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، وتخدم 10 آلاف نسمة، ومشروع محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم بتكلفة 17 مليون جنيه،وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 الف نسمة.

وإستكمالا للإنجازات في قطاع مياه الشرب جاء مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وبطاقة تصميمية تبلغ 90 لترا لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه، والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم 398 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة، ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة، ومشروع محطة مياه المنشاة النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية، وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 الف نسمة، ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما، وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة، ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلته وتبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه وتخدم 10 الأف نسمة.

وتبقى مشروعات مياه الشرب من خلال محطاتها التي ستظل شاهدة على ما تم من إنجاز على أرض الواقع تعلن للجميع أن مصر على طريق التنمية، وأن مصر أعلنت إنطلاق مسيرة التنمية وتطوير البنية التحتية، ولن يوقفها شيء فعلى أرض مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج جاء مشروع محطة مياه بيت علام بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه، وتخدم 30 الاف نسمة، ومشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 93 مليون جنيه وتخدم 40 الف نسمة، ومشروع محطة مياه الاحايوه شرق بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 46 الاف نسمة، ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج وتبلغ تكلفتها 580 مليون جنيه وتخدم 600 الف نسمة، ومشروعات مياه الشرب التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى ينفذها الهيئة الهندسية بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 1.8 مليار جنيه هذا بالإضافة الى مشروع وصلات مياه الشرب التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 الف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه.



محطات المياه المنتهية ضمن مبادرة حياة كريمة



محطات المياه المنتهية ضمن مبادرة حياة كريمة



محطات المياه المنتهية ضمن مبادرة حياة كريمة



محطات المياه المنتهية ضمن مبادرة حياة كريمة



محطات المياه المنتهية ضمن مبادرة حياة كريمة