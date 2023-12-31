كنائس بني سويف تلغى المظاهر الاحتفالية لرأس السنة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق الساعة السابعة مساء صلوات عيد رأس السنة الميلادية بكافة كنائس وأديرة محافظة بنى سويف، حيث يترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس راس السنة الميلادية بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بني سويف بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة.

ويترأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس رأس السنة الميلادية الجديدة بمطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا، ويترأس القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل ديرالأنبا بولا بناصر القداس الالهي بكنيسة دير القديس العظيم الانبا بولا، كما يترأس القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بناصر القداس الالهي بكنيسة دير القديس العظيم الانبا انطونيوس

ويقام صلوات مماثلة بكافة كنائس وأديرة كافة مدن وقرى المحافظة والتي تبدء صلوات سهرة كيهك وفترة ترانيم وتختتم بالقداس الإلهي في الساعات الأولى من صباح غدا الاثنين الأول من يناير.

وقال جرجس وهيب أمين إعلام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف، إن الاحتفالات سوف تقتصر على الصلوات والطقوس الدينية وإلغاء كافة المظاهر الاحتفالية المعتادة خلال الاحتفال ببداية العام تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، كما سيتم تخصيص الصلاة إلى الله الواحد من أجل إنهاء هذه الحرب الوحشية الإجرامية.