كبسولة × القانون.. عقوبة الحبس لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

عقوبة الحبس نوعان حبس بسيط، وحبس مع الشغل، فالأول لا يتجاوز الـ 6 أشهر والثانى قد يصل لـ 3 سنوات، فعقوبة الحبس فى العموم لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات.

والمادة 18 من قانون العقوبات نصت: عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

ونصت فى فقرتها الثانية: لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.