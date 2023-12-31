طلاب النقل بالثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والحديث والمنطق والتفاضل

كتب لؤى على

يواصل طلاب النقل الثانوى الازهري امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الثانوى الازهرى، اليوم الاحد، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى امتحاناتهم في مادتى البلاغة والهندسة ، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم في مادتى الحديث والتفاضل وحساب المثلثات، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الادبى امتحاناهم في مادتى البلاغة والمنطق، أما الصف الثانى الادبي يؤدون امتحاناتهم في مادتى الحديث والفلسفة.