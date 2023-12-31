ضبط 296 قضية مخدرات و157 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (296) قضية مخدرات ، و(157) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (85295) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (15,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - 2 بندقية خرطوش- 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (7 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

وأسفرت الجهود، عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى الهيروين– بندقية آلية– 2 طبنجة- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).