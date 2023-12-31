ضبط لصوص المساكن والهواتف المحمولة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ولأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".. وبحوزتهم (بعض الأجهزة الالكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.

وأسفرت الجهود، عن ضبط (3 أشخاص "أحدهم مندوب مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحمولة) لقيامهم بسرقة 9 هواتف محمول من داخل الشركة محل عمل أحد المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئى النية (مالكا محلين هواتف محمول) وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات، وضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية " لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية".. وبحوزة إثنين منهم (فرد محلى وطلقتين)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 12واقعة بدوائر (قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم) وأرشدوا عن المسروقات (12 دراجة نارية).

وأسفرت الجهود، عن ضبط (سمكرى سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل معمل تحاليل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى واقعة السرقة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" (مالك محل أجهزة كهربائية مُستعملة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) تم ضبطه، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فـى مجال سرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام مُستخدماً دراجة نارية متخذاً من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه 7 وقائع بدائرة القسم (3 هواتف محمول – 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية)، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه، والدراجة النارية المستخدمة.