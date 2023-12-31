اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 09:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صورة اليوم.. طفلة تحتفل بالعام الجديد 2024 بزي بابا نويل على كورنيش الأقصر

الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:00 م
صورة اليوم.. طفلة تحتفل بالعام الجديد 2024 بزي بابا نويل على كورنيش الأقصر طفلة تحتفل بالعام الجديد
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع"، فرحة طفلة على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وهى تحتفل بليلة رأس السنة الجديدة 2024 وترتدي ملابس بابا نويل وتلتقط أسرتها صورة تذكارية لها بجانب لافتة للعام الجديد.

وتزين كورنيش النيل بمحافظة الأقصر بنشر الأضواء والزينة المبهجة لتجميله أمام الضيوف احتفالا بقدوم ليالي العام الجديد.
 
وفي نفس السياق يقول محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه تعتبر الأقصر واحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية التي يتوافد عليها المحتفلين بتلك الليالي والعشاق للشتاء الدافئ لقضاء إجازتهم في المدينة الأقدم في العالم، حيث تضم الأقصر معالم أثرية وسياحية تجذب القلوب لسياح العالم والسياحة الداخلية فى الموسم الشتوى.
 
ويضيف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التجهيز لاحتفالات العام الجديد بخطط متميزة لتحقيق جذب سياحي متنوع عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة، موضحاً أنه تم العمل فى نشر أشجار الكريسماس والزينة بالشوارع بتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة، وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسي النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولي ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.
 
طفلة تحتفل بالعام الجديد (1)
طفلة تحتفل بالعام الجديد 

طفلة تحتفل بالعام الجديد (2)
طفلة تحتفل بالعام الجديد  

 







الاقصر

بابا نويل

سياح العالم بالاقصر

اخبار اليوم

احتفالات راس السنة

اخبار الاقصر

العام الجديد

السياحة فى الاقصر

اخبار المحافظات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة