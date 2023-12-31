شوارع الأقصر تتزين بالأضواء المبهرة والأشجار قبل أيام من احتفالات رأس السنة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من البهجة والسحر والجمال فى ليالي الشتاء قبل أيام من دخول موسم احتفالات رأس السنة والكريسماس، وذلك إستعداداً لدخول العام الجديد في المدينة السياحية والأثرية الأشهر فى فصل الشتاء، حيث تجملت شوارع المدينة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة لتبهر الضيوف من سياح العالم خلال فترة المساء.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" حالة التجميل والتزيين وانتشار الأضواء المبهرة فى كافة أرجاء الشوارع وبمحيط الفنادق حول الأقصر، وذلك عبر خطة متكاملة تمت بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان المحافظة، وذلك بنشر أشجار الكريسماس والزينة المضيئة لتزين كافة أرجاء المدينة خلال استقبال الأفواج السياحية من حول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2024، مع التجهيزات المميزة داخل الفنادق لقدوم العام الجديد.

وتقول المهندسة مارى روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان محافظة الأقصر، إنه فى إطار خطة الإدارة والمحافظة تم البدء خلال الأيام الماضية فى تزيين وتجميل شوارع المحافظة وكورنيش النيل استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبري بالمحافظة، بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسي المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاءاً وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2024.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن الاستعداد على قدم لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية، كما عقد برفقة نائبه محمد عبد القادر خيرى، عدة اجتماعات مع قيادات وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التي تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفوري حال وقوع أية مشكلات للسياح.



أشجار-الكريسماس-فى-الفنادق



الأضواء-المبهجة-والأشجار-قبل-أيام-من-إحتفالات-رأس-السنة-الجديدة



التجهيزات-داخل-الفنادق-للعام-الجديد



التزيين-على-كورنيش-النيل-بالأقصر



الزينة-المبهجة-فى-شوارع-الأقصر



الزينة-وأضواء-الأشجار-بالفنادق-قبل-رأس-السنة



الزينة-وأضواء-الكريسماس-أمام-ونتر-بالاس



الفنادق-بالأقصر-تستعد-للعام-الجديد



الفنادق-تتزين-استعدادا-لإحتفالات-رأس-السنة



الفنادق-تستعد-لرأس-السنة



الفنادق-جاهزة-لإحتفالات-رأس-السنة



الكورنيش-يتجمل-قبل-رأس-السنة



تجميل-الفنادق-قبل-ليلة-رأس-السنة



تجميل-شوارع-الأقصر-بزينة-الكريسماس



تجميل-كورنيش-النيل-بزينة-رأس-السنة



تجهيزات-الفنادق-لإحتفالات-الكريسماس



تجهيزات-فنادق-الأقصر-قبل-العام-الجديد



تزيين-وتجميل-فنادق-الأقصر-قبل-رأس-السنة



جانب-من-أضواء-الكريسماس-قبل-رأس-السنة



جانب-من-التزيين-بالفنادق-قبل-العام-الجديد



جانب-من-التزيين-والتجميل-بكورنيش-النيل



جانب-من-الزينة-فى-الفنادق-قبل-رأس-السنة



جانب-من-الزينة-والأضواء-بالفنادق



زينة-الفنادق-والمطاعم-قبل-العام-الجديد



زينة-مميزة-بالفنادق-قبل-رأس-السنة



زينة-وأشجار-كريسماس-بالفنادق



زينة-وأضواء-مميزة-بشوارع-الأقصر



زينة-وتجميل-بالفنادق-استعداد-للكريسماس



شوارع-الأقصر-تتزين-بالأضواء-المبهجة-والأشجار