سيدة تلاحق زوجها لاسترداد متجمد نفقتها عن 5 سنوات بـ 650 ألف جنيه

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقة بـ 650 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها وأطفالها طوال 5 سنوات وهجرها وتعليقها ورفضه تطليقها، ومحاولته دفعها لابراءه من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" دمر حياتي وشهر بسمعتي وأصر على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي".

وقالت الزوجة: "أطفاله حاولوا أكثر من مرة التواصل معه ولكن للاسف كان يدفع زوجته بالرد عليهم وسبهم بأبشع الألفاظ، عشت في جحيم بسبب تصرفاته وعائلته وملاحقتهم لي، وهددوني بحرماني من أطفالي حال مغادرتي منزل الزوجية".

وأضافت الزوجة: "أصابني المرض، وتدهورت حالتي الصحية، وألحقت والدته بي إصابات خطيرة، ودخلت المستشفي في حالة حرجة، وعندما حررت بلاغ ضدها حاول زوجي احتجاز أطفالي ابتزازي، لأعيش خلال السنوات الماضية في صراع معه بسبب تعنته".

وتابعت: "عشت في مأساة وعملت في أكثر من مكان لأوفر لأولادي نفقاتهم، بخلاف الذل الذي ذقته علي يد عائله زوجي، وإساءتهم المتكررة لنا، لأضطر إقامة دعاوي وبلاغات ضدهم".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".