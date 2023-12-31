زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى المحلة العام لـ 48 سريرا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور اسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة ب الغربية ، عن أضافة 5 أسرة عناية مركزة بمستشفي المحلة العام ليصبح اجمالي الأسرة 48 سرير عناية مركزه كبار و 9 عناية مركزة للأطفال.

وأوضح أنه تم توفير أحدث جهاز اشعه مقطعيه جديد بمستشفي كفر الزيات العام كانون 16 مقطع خاص بإجراء الأشعة المقطعية العادية والأشعه المقطعية بالصبغة، وتوفير سيارة جهاز أشعة مقطعية متنقله بمستشفي بسيون المركزى، وكرسى أسنان جديد بمستشفي حميات المحلة وجهاز تعقيم 80 لتر (Class B ).

كما تم توفير 4 عربات طوارىء و4 أجهزة صدمات كهربائية، وأيضا توفير كرسي أسنان وجهاز سونار ماركة سوتوسكيب وجهاز منظار كلي ومنظار حالب بمستشفي قطور المركزى، و2 منظار شعبي لمستشفي صدر طنطا وصدر المحلة.

وأكد وكيل الوزارة أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة، تيسيراً على المرضي المترددين علي المستشفيات، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة بالغربية تسعي إلي تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جودة الخدمة الطبية المقدمه للمرضي.