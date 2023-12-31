زوج أمام محكمة الأسرة: "زوجتي لاحقتني بدعوى طلاق بعد 19 عام من الزواج"

كتبت أسماء شلبي

"زوجتي غدرت بي واستغلت مرضي ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر بعد 19عام من الزواج، وطالبتني بسداد مبلغ مالي لها بإجمالي مليون و300 ألف جنيه كتعويض لها عن سنوات زواجنا وخدمتها لي وأولادي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز.

وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة :"دمرت حياتي وشهرت بسمعتي وفضحت أولادي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحايلت لإلحاق الأذي والضرر بي بالتزوير والتحايل لسرقة العقار المملوك لي والاستيلاء علي أموالي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها لإثبات خروجها عن طاعتي".

وأضاف الزوج :" هددتني زوجتي لتمكينها من مبلغ التعويض، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، بخلاف 18 دعوي حبس بنفقات غير مستحقة، بخلاف اعتيادها الإساءة إلي وتعنيفها لي وتهديدي، وسطوها علي أموالي، وتحكمها في حياتي، ومحاولتها إجبارى على تنفيذ طلباتها بتهديدي بالدعاوي والاتهامات الكيدية".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز